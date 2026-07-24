Отряд «Воин Поволжья» стал серебряным призером окружного этапа «Зарницы 2.0»

Фото: Минобразования Саратовской области

В Оренбургском президентском кадетском училище завершился окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» среди участников Приволжского федерального округа. Соревнования длились несколько дней и включали комплекс сложных испытаний: тактическую медицину, огневую подготовку, инженерное оборудование местности, выживание в экстремальных условиях и индивидуальные состязания по военным специальностям. Венцом программы стал финальный тактический бой на местности, продемонстрировавший слаженность и стратегическое мышление команд.

Саратовская область достойно представила регион в двух категориях. В средней возрастной группе отряд «Воин Поволжья» занял второе место, завоевав серебряные медали. В специальной категории выступал отряд «Тайфун 2», который также показал высокий уровень подготовки и вошел в десятку лучших команд округа.

Заместитель министра образования Саратовской области Михаил Попов отметил успехи земляков:

«По итогам соревнований в средней возрастной категории отряд «Воин Поволжья» занял второе место. В специальной категории наш регион представлял отряд «Тайфун 2», который также показал достойный результат, войдя в топ-10 команд».

Победители и призеры окружного этапа получили право представить Приволжский федеральный округ на всероссийском финале игры, который пройдет в Волгоградской области.