В Романовском районе завершилось благоустройство территорий школ и детсадов

Панков: "Проект, инициированный спикером, создаёт современные условия для детей в наших сёлах"

В Романовском районе завершена реализация важного для жителей проекта, ранее инициированного Вячеславом Володиным. Это ремонт территорий школ и детсадов, восстановление ограждений, установка спортивных и детских площадок.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Романовке отремонтирована территория школы, сделано ограждение, обустроен подход к стадиону. У трёх детских садов уложен новый асфальт, установлены детские игровые площадки и новое ограждение.

В опорном селе Усть-Щербедино устроены новые асфальтовые дорожки у школы и детсада, сделано ограждение. Восстановлена школьная спортплощадка, а возле детского сада появились новые игровые элементы.

В опорном селе Мордовский Карай также благоустроены территории школы и детсада. Появился новый асфальт, ограждение, у детсада - новая детская площадка, а у школы - спортивные элементы.

У всех зданий отремонтированы отмостки. Это защитит фундаменты от сырости и разрушения.

Важно качество выполненных работ. За это будет строгий спрос с подрядных организаций в рамках гарантии.

Проект, инициированный спикером, создаёт современные условия для детей в наших сёлах. Там, где у местной власти много лет не было возможности решить такие задачи. Для него важнейший приоритет - здоровье детей, их образование и развитие», - подчеркнул Николай Панков.