В Красноармейском лесхозе создали «фабрику» для 300 тысяч сосен

Фото: Правительство Саратовской области

В Саратовской области работа по восстановлению лесов вышла на новый технологический уровень. Завершилась модернизация тепличного комплекса в

Установлена линия высева семян в кассеты, что полностью автоматизировало процесс посева и повысило его точность. Запущена автоматизированная система рециркуляции воздуха — она создаёт идеальный микроклимат для роста растений. Появились новые системы полива: они работают как внутри теплицы, так и на площадке «закаливания», где саженцы готовятся к высадке в открытый грунт. Создана уникальная линия переработки шишек хвойных пород, которая обеспечивает полный цикл от сбора сырья до получения качественных семян.

Это стало возможным благодаря нацпроекту, инициированному Президентом России. Теперь регион не только высаживает деревья, но и самостоятельно производит качественный посадочный материал, обеспечивая восстановление леса на долгие годы вперёд.