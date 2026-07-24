100 тысяч саратовцев пользуются чат-ботом МФЦ в MAX

Фото: Минцифры Саратовской области

На сегодняшний день число постоянных пользователей чат-бота МФЦ Саратовской области в мессенджере МАХ превысило отметку в 100 тысяч.

Функцией предварительной записи на прием в многофункциональные центры через чат-бот воспользовались уже более 55 тысяч раз. Заявители центров получили в мессенджере более 630 тысяч уведомлений о готовности их документов по результатам услуг к выдаче.

Напомним, чат-бот МФЦ позволяет записаться на прием в центры «Мои Документы», отменить запись, узнать статус рассмотрения обращения, график работы центров и их адреса. Ведутся работы по расширению функционала сервиса.

Чтобы начать работу с сервисом, необходимо скачать и установить приложение MАХ на мобильное устройство, а затем перейти по ссылке (https://clck.ru/3PjvPW).

Также сервис можно найти, набрав в поиске в мессенджере «Чат-бот МФЦ Саратовской области».

Министерство экономического развития Саратовской области