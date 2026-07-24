Региональная комиссия проверила работы по ремонту водопроводных сетей в Саратове

Фото: Минстрой Саратовской области

В рамках рабочей поездки глава министерства строительства и ЖКХ области, Михаил Бутылкин, проинспектировал ход восстановительных работ на инфраструктуре водоснабжения Саратова. Следует отметить, что в области продолжается реализация второй стадии обширной программы по модернизации сетей МУПП «Саратовводоканал», запущенной по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

В состав проверяющей комиссии, состоящей из экспертов отрасли, представителей городских и областных законодательных собраний, а также активистов общественности, вошли специалисты, которые посетили ряд объектов на улицах Блинова, Перспективной, Бакинской, Посадского и Кутякова. На данный момент подрядные организации занимаются установкой колодцев и прокладкой трубопроводов.

Министр Бутылкин подчеркнул, что в план модернизации включены участки водопровода с наиболее высоким уровнем физического износа и наибольшим числом аварийных ситуаций. Ожидается, что это приведет к существенному повышению качества услуг водоснабжения и водоотведения для жителей города. Михаил Александрович в очередной раз акцентировал внимание подрядчиков на важности минимизации неудобств для населения.

Согласно новому этапу комплексной программы, запланирован капитальный ремонт 27 значительных участков. Финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.