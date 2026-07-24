Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 6:03

Дворец культуры «Россия» продолжает летний цикл мероприятий «От „России“ с любовью»

Источник:kp.ru
Фото: Минкультуры Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

Дворец культуры «Россия» продолжает летний цикл мероприятий «От „России“ с любовью» и приглашает на открытую концертную программу 26 июля в 18:00.

Гостем вечера станет заслуженный «народный коллектив» — ансамбль народных инструментов «Сувенир».

Концерт развеет стереотипы о «скучной классике»: в программе — динамичные и задорные композиции с яркими переливами балалаек, лирическими трелями домр и живым ритмом, который не оставит равнодушным ни одного слушателя.

Публика услышит как знакомые народные мелодии, передававшиеся из поколения в поколение, так и свежие, неожиданные инструментальные обработки, создающие праздничное настроение.

Мероприятие ориентировано на семейную аудиторию — приходите с детьми, родителями и друзьями.

Место проведения — площадь Ленина, сцена ДК "Россия" под открытым небом.

26 июля, начало в 18:00.

Вход свободный.