Парк покорителей космоса превратится в открытую мастерскую для художников

Фото: Минкультуры Саратовской области

В эти выходные, 25 и 26 июля, Парк покорителей космоса в Саратовской области обещает притянуть не только поклонников космической истории, но и тех, кто ищет летнее вдохновение с мольбертом в руках. На два дня территория у памятных мест, связанных с Юрием Гагарином, превратится в большую творческую площадку: выставки, пленэр и практические мастер классы составят насыщенную программу для жителей и гостей региона.

Главная выставка семейной династии Воронцовых соберёт работы нескольких поколений художников. Их полотна отличаются особым чувством цвета и преемственностью художественных традиций. Это уникальная возможность увидеть, как одна династия и одна манера письма проходят сквозь годы, сохраняя связь с личным наблюдением и мастерством.

Особое место в программе займёт пленэр "Гагаринское поле: взгляд художника". Участников приглашают брать мольберт или блокнот для зарисовок и искать ракурсы, которые обычно скрыты от туристов. Организаторы на месте покажут уголки парка и световые эффекты полуденного июля, которые можно поймать только в эти летние дни. Для многих участников пленэр станет не столько шансом повторить известные кадры, сколько возможностью увидеть знакомое место по новому.

Практическая часть мероприятия сосредоточена вокруг мастер класса заслуженного художника Елисея Воронецкого Литау. В отличие от традиционных лекционных форматов, мастер говорит о себе через творчество: занятия строятся на отработке приёмов и создании законченных работ прямо в парке. Участники уедут не только с впечатлениями, но и собственной картиной, что делает событие привлекательным для тех, кто давно откладывал первый шаг к кисти.

Мероприятие ориентировано на широкую публику: от начинающих художников до тех, кто рисует профессионально, но хочет сменить обстановку и почерпнуть идеи на открытом воздухе.

Рекомендуется принести свои индивидуальные материалы; часть инвентаря будет доступна на месте, но важно подготовить творческие принадлежности.

- Парк покорителей космоса снова подтверждает статус места, где память о выдающихся событиях прошлого соседствует с творческой жизнью настоящего. В этом году мы намеренно сделали ставку на практическую насыщенность мероприятий — чтобы искусство стало доступным и ощутимым, а не только обзорным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.