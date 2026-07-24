Юные кинорежиссеры могут принять участие в конкурсе имени Сергея Пускепалиса

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Детско-юношеский конкурс «Поступок» и одноименная Всероссийская Премия имени Сергея Пускепалиса приглашают начинающих режиссеров – учеников киношкол, участников кинолагерей – рассказать свои истории в кадре. Оргкомитет конкурса и премии в этом году впервые стал партнером саратовской «Киновертикали». Делитесь своими фильмами о поступках, больших и маленьких, которые меняют жизни окружающих людей и вдохновляют.

Организаторы ждут игровые и документальные ленты, снятые за последние три года.

Спешите подать заявку (http://clck.ru/3Utkh3)до конца этого лета по адресу konkurspostupok@yandex.ru.

Лучший фильм конкурса покажут 10 сентября на вручении Премии имени Сергея Пускепалиса. Победитель сможет попасть на съемочную площадку масштабного фильма и пообщаться с профессионалами отечественного кино.

Узнать подробности можно здесь (http://clck.ru/3Utkh5)