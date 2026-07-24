В Саратовской области подвели итоги консолидированного регионального бюджета за полугодие

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Консолидированный областной бюджет за январь–июнь 2026 года проанализирован минфином.

К первому июля 2026 года поступления в сводный бюджет области достигли 110,4 миллиарда рублей. За шесть месяцев текущего года налоговые и прочие сборы составили 77,0 миллиарда рублей. Наибольший вклад внесли корпоративный налог на прибыль и подоходный налог с граждан, составившие примерно две трети всех поступлений.

Общие расходы сводного бюджета региона за отчетный период составили 123,0 миллиарда рублей. Из них 86,0 миллиарда рублей, или почти 70%, были выделены на развитие социальной сферы.