По нацпроекту в 2026 году успешно восстановили 21 дорогу Саратовской области

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году успешно завершено восстановление 21 дорожного объекта.

На финальной стадии находятся работы по реконструкции 14 участков дорог, суммарная длина которых составляет 63 километра.

Общий объем средств, выделенных на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году, инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, достиг 14 миллиардов 747 миллионов рублей. В этом году запланирована модернизация 77 объектов, включая дороги и мостовые сооружения.

В текущем 2026 году намечено восстановление нормативного состояния 69 участков автомобильных дорог регионального значения, общая протяженность которых составит 412 километров.

Ремонтные мероприятия завершены на 17 дорогах регионального значения, четыре из которых являются объектами, перешедшими из предыдущего 2025 года. Протяженность отремонтированных участков превышает 104 километра. Указанные объекты расположены в Аткарском, Базарно-Карабулакском, Балашовском, Екатериновском, Красноармейском, Лысогорском, Марксовском, Татищевском районах, а также в городе Саратове.

В Энгельсе полностью завершена модернизация 4 дорожных объектов общей протяженностью 2,7 километра.

В настоящее время начаты работы на 45 участках автомобильных дорог, расположенных в 18 муниципальных районах и городском округе «Город Саратов».