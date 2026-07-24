Артисты из Маркса выступили для бойцов СВО в военном госпитале Саратова

Фото: Минкультуры Саратовской области

23 июля в военном госпитале Саратова выступили творческие коллективы Подлесновского центра досуга и общения Марксовского района: ансамбль народной песни «Россичи» (руководитель — Любовь Михельсон), вокальный ансамбль «Акцент» (руководитель — Василий Михельсон) и балетмейстер народного коллектива «Ритмы детства» Ксения Межерицкая.

Такие выездные программы уже стали доброй традицией: они дарят бойцам тепло и поддержку. Именно живое творчество остаётся искренним способом сказать «спасибо» и пожелать скорейшего выздоровления.