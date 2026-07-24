Минтруд Саратовской области сообщил условия использования средств маткапитала

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты, курирующие вопросы населения Саратовской области, детализировали условия применения средств регионального материнского капитала для оплаты образования детей, в том числе курсов в автошколе.

Представители министерства разъясняют, что средства, выделенные по программе регионального материнского капитала, могут использоваться для покрытия затрат на образовательные услуги, если таковые предоставляются в рамках официально признанных (аккредитованных) образовательных программ.

Следовательно, если образовательное учреждение, например, автомобильная школа, имеет действующую лицензию, а его учебный курс соответствует аккредитованной программе, то оплата таких услуг из средств регионального материнского капитала разрешена.

Кроме того, представители власти акцентируют внимание на том, что средства регионального капитала могут быть направлены на нужды любого из детей в семье. Право на использование этих средств предоставляется после того, как третьему ребенку исполнится три года.