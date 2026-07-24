Не стало проявившего мужество в ходе СВО уроженца Саратова Сергея Демина

Фото: Мэрия Саратова

В специальной военной операции погиб уроженец саратова Сергей Демин.

Губернатор Роман Бусаргин выразил глубочайшие соболезнования и слова поддержки семье и близким павшего героя. В своем обращении к общественности глава региона подчеркнул, что Сергей Демин отдал свою жизнь ради сохранения мира и безопасности страны.

«Этот самоотверженный поступок навсегда будет увековечен в сердцах жителей Саратова и Саратовской области», — заявил Роман Викторович.

Игорь Молчанов, мэр Саратова, присоединился к словам скорби, отметив, что мужество и беззаветная верность воинскому долгу, продемонстрированные военнослужащим, являются образцом для грядущих поколений защитников Отечества.