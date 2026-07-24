Саратовцев приглашают на службу в войска беспилотных систем

В Саратовской области открыт набор на военную службу по контракту в подразделения беспилотных систем.

Требуются операторы БПЛА, специалисты по радиоэлектронной борьбе, противовоздушной обороне и связи, IT-специалисты, сапёры, медицинские работники и водители.

Контракт заключается на один год с возможностью последующего увольнения.

С учетом всех федеральных и региональных выплат жители Саратовской области могут получить:

от 2,6 млн рублей — за первый месяц службы;

от 5,2 млн рублей — за первый год службы.

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за уничтожение техники противника — до 500 тысяч рублей в зависимости от образца вооружения.

Подробную информацию можно получить по телефонам 8 (8452) 38-19-20 или 117#4, а также в районных военкоматах и областном пункте отбора на военную службу по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 36.