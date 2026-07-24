Володин потребовал найти решение по сохранению здания колледжа Яблочкова

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил крайнее негодование по поводу состояния старинного здания колледжа радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова, входящего в состав Саратовского национального исследовательского государственного университета. Он возложил ответственность за неудовлетворительное состояние и разрушение этого объекта, являющегося частью историко-культурного наследия и построенного в 1900 году, на соответствующие организации.

Разговор о проблеме состоялся в ходе видеоконференции. Володин поделился, что лично убедился в плачевном состоянии постройки во время недавней поездки в Саратовскую область.

"Этот возрастной колледж, которому уже больше века, за все время своего существования не подвергался капитальному ремонту или реставрации, а лишь эксплуатировался. Если такая практика продолжится еще год, два или три, последствия будут катастрофическими", — заявил спикер нижней палаты парламента.

Он акцентировал внимание на необходимости скорейшего принятия мер по восстановлению и реставрации этого значимого архитектурного памятника.