Пензенские блогеры оказались в центре внимания из-за рекламы азартных игр и алкоголя

В редакцию поступило письмо от подписчика канала”Люди у которых всегда клюет” с просьбой обратить внимание на деятельность блогеров Дениса Сундукова и Семёна Молоканова, известных поэтому проекту. По словам заявителя, в социальных сетях и мессенджерах авторов регулярно размещаются материалы, которые могут содержать признаки рекламы онлайн-казино, VPN-сервисов и алкогольной продукции.

В обращении утверждается, что Денис Сундуков и Семён Молоканов являются резидентами продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в структуру «Газпром-Медиа». По мнению автора обращения, значительная часть аудитории блогеров состоит из несовершеннолетних, что, как он считает, усиливает общественную значимость ситуации.

Среди ресурсов, на которые обращает внимание заявитель, — телеграм-канал «Люди у которых всегда клюёт», страницы проекта и блогеров в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram*.

По словам автора обращения, в закрепленной публикации телеграм-канала размещены материалы, содержащие призывы к участию в азартных играх, обещания крупных выигрышей, промокоды и ссылки на онлайн-казино Luckybear. Кроме того, заявитель обращает внимание на публикации с упоминанием VPN-сервиса Vault VPN, а также на видеоматериалы, в которых демонстрируется алкогольная продукция. Отдельно отмечается использование одежды с символикой онлайн-казино Get X**.

Автор обращения считает, что подобные публикации могут противоречить требованиям российского законодательства о рекламе, а также нормам, направленным на защиту несовершеннолетних от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию

Заявитель также отмечает, что спорные публикации могут быть удалены в любой момент, в связи с чем просит провести проверку в возможно короткие сроки. По его словам, у него имеются скриншоты публикаций, подтверждающие изложенные обстоятельства.

*Instagram принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

**Лудомания - заболевание признанное ВОЗ, которое разрушает семьи и негативно влияет на психику