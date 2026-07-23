Педагог из Озинок представила область на всероссийском форуме воспитателей

Советник директора по воспитанию школы посёлка Озинки Наталья Суздальцева прошла конкурсный отбор и приняла участие во Всероссийском форуме «Пространство воспитания: диалог, традиции, единство» в Москве. Мероприятие, организованное Российским детско-юношеским центром при поддержке Минпросвещения, собрало более 250 советников из 89 регионов и Байконура. Форум прошёл впервые и стал площадкой для обмена опытом в сфере воспитания.

В рамках трёхдневной программы участники посетили мастер-классы, школу №51, проектные сессии и защиту командных проектов. На пленарной сессии обсуждали роль детских объединений, родителей и социальных партнёров в формировании среды взросления. Особую атмосферу создали встречи с Яной Чуриковой, Лизой Арзамасовой, писателем Олегом Роем и режиссёром Игорем Поплаухиным.

Полученный опыт и наработки будут применены в воспитательной деятельности школы.