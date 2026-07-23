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НовостиОбщество23 июля 2026 11:30

Агитбригада Колокольцовки дала концерт в поле для хлеборобов

Концерт «Слава хлеборобам» прошёл прямо в поле в Колокольцовке
Источник:kp.ru

Агитбригада Колокольцовского сельского дома культуры выступила с концертом «Слава хлеборобам» прямо в поле — на току, среди работающей техники и пшеничных просторов. Труженики, занятые уборкой урожая, получили заряд эмоций и энергию от душевных песен и задорных ритмов. Артисты подарили людям настоящий праздник в самый разгар горячей страды.

Коллектив не просто выступал — он напоминал хлеборобам, как важен их труд, и благодарил за старания. Концерт стал лучшим перерывом в напряжённом рабочем дне.

Со сцены прозвучали пожелания богатого урожая, здоровья, счастья и хорошей погоды.