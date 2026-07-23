В Энгельсе открывается медиа-клуб «НейроКадр» для подростков

В Энгельсском Дворце культуры «Восход» стартует новый образовательный проект — медиа-клуб «НейроКадр» для подростков от 14 лет. Занятия объединят практику современных медиа-технологий и творческий подход: участники научатся не только пользоваться инструментами, но и создавать собственные художественные проекты. Руководит программой Артём Поздняков — ИИ-специалист, актёр кино и известный нейроблогер. Сочетание актёрского опыта и навыков работы с искусственным интеллектом делает курс уникальным.

Программа разделена на три направления. «Нейро-творчество» — создание видео, реставрация фотографий и генеративный дизайн. «Кино-среда» — основы кинематографа, съёмка и монтаж с выходом на короткометражные ролики. «Медиа-старт» — для начинающих блогеров: безопасное ведение страниц в VK, создание каналов на Rutube и публикации в MAX, формирование авторского голоса и визуального стиля.

Проект нацелен не только на технические навыки, но и на развитие креативности. Подростки смогут экспериментировать, учиться рассказывать истории и находить собственное творческое выражение под руководством профессионала. Подробности — по телефону 8 (845) 3-760-844.