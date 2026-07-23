В Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице ПВЗ

В Саратове конфликт на пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов привёл к возбуждению уголовного дела. 20 июля в полицию Кировского района обратилась 36-летняя женщина, чья 17-летняя дочь подрабатывает на ПВЗ на улице Навашина. Она сообщила, что одна из посетительниц угрожала её дочери, держа в руках канцелярский нож. Прибывшие участковые уполномоченные оперативно установили личность нарушительницы.

В отделе полиции 77-летняя пенсионерка, ранее не судимая, пояснила, что сначала отказалась от заказа, а позже передумала и вернулась за ним. Однако работница пункта сообщила, что товар уже оформлен как возврат. Начавшаяся словесная перепалка переросла в конфликт: пенсионерка стала учить девушку работе, а та попросила её покинуть помещение. По словам подозреваемой, это стало «последней каплей» — и она схватилась за канцелярский нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полиция напоминает: любые споры и конфликты можно и нужно решать мирным путём, а угрозы с использованием любых предметов — это уголовная ответственность