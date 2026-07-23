В Энгельсском районе открылось первое в области отделение «Волонтёров культуры»

В Энгельсском районе открылось первое в Саратовской области местное отделение Всероссийского движения «Волонтёры культуры». В установочном совещании приняли участие представители органов власти, учреждений культуры, молодёжных организаций и волонтёрских сообществ. Открытие отделения стало важным шагом в системном развитии культурного добровольчества в регионе.

На сегодняшний день волонтёрские объединения действуют в 109 учреждениях культуры области, 11 из которых расположены в Энгельсском районе. Создание местного отделения позволит объединить жителей, заинтересованных в сохранении культурного наследия, поддержке музеев, библиотек и домов культуры, а также в реализации новых общественно значимых инициатив.

Энгельсский район обладает богатым историческим наследием, связанным с именами Льва Кассиля, Альфреда Шнитке, Юрия Гагарина и других выдающихся деятелей. Теперь у местных волонтёров появится больше возможностей для участия в сохранении и популяризации этой уникальной культуры.