Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 10:28

В Саратове царевич и царевна сыграли сказочную свадьбу

В ЗАГСе Ленинского района прошла свадьба в русском стиле
Источник:kp.ru
Фото: Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области

Фото: Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области

В отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова прошла необычная церемония бракосочетания — в стиле русской сказки. Жених и невеста предстали в образах царевича и царевны, а гости выбрали наряды с элементами национального русского костюма, привнеся в праздник дух народных традиций и фольклора. Сказочную атмосферу дополнили появление Бабы Яги, кота Базилио и лисы Алисы.

Песни, пляски и народные забавы сделали день по-настоящему самобытным. Регистрация брака прошла в атмосфере радости, веселья и единения с традициями предков. Каждый гость стал частью сказочного действа, которое останется в памяти надолго.

Поздравляем царевича и царевну с созданием семьи! Желаем счастья, любви и благополучия, а также бережного сохранения традиций и обычаев нашей великой культуры.