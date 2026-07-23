Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав инвалида в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав инвалида-колясочника в Саратове. К главе ведомства обратился житель 1-го Прессового проезда, который из-за отсутствия пандуса во входной группе и на лестничных маршах своего многоквартирного дома не может беспрепятственно покидать жильё для посещения медицинских и социальных учреждений. Ранее обращения мужчины в различные инстанции результатов не принесли — мер к установке пандуса так и не принято.

В СУ СК России по Саратовской области уже возбуждалось уголовное дело по этому факту, однако надзорный орган отменил это процессуальное решение. Сейчас следователи обжалуют отмену, а региональное управление СК вновь возбудило уголовное дело, чтобы защитить права инвалида уголовно-правовыми методами. Ситуация остаётся на контроле ведомства.

Руководителю СУ СК по Саратовской области Дмитрию Костину поручено доложить о ходе и результатах расследования, а также о принимаемых мерах для реализации права инвалида на доступную среду. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Ведомство намерено добиться восстановления прав заявителя и устранения нарушений.