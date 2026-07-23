Фото: Саратовская областная Дума

На 81-м заседании Саратовской областной Думы депутатам представили новый, 43-й том Книги Памяти Саратовской области. Работу над его подготовкой ведёт комитет по делам ветеранов при поддержке губернатора. В ближайшее время издание получат семьи погибших бойцов, библиотеки, школы и районные музеи, посвящённые специальной военной операции. Главная цель — чтобы память о каждом герое, отдавшем жизнь за Родину, жила вечно.

Председатель комитета Александр Янклович подчеркнул значимость этой работы: «В Саратовской областной Думе при поддержке губернатора взяли на себя работу по созданию Книги Памяти о наших ребятах, участниках специальной военной операции, которые отдали самое дорогое — жизнь за нашу Родину. Основная задача — эту память сохранить. Сохранить память о каждом нашем бойце, о каждом сыне, муже, брате, отце, которые ушли на фронт и не вернулись. Чтобы эти книги о их близких были переданы следующим поколениям, чтобы память о бойцах жила».

43-й том Книги Памяти Саратовской области передадут семьям бойцов и школам

Янклович также напомнил важные слова: «Боец умирает дважды: первый раз — на поле боя, второй раз — когда о нём забывают. И нам надо сделать так, чтобы о наших бойцах никогда не забывали». Редколлегия Книги Памяти продолжает свою работу, чтобы сохранить имена всех саратовских героев. Том 43-й уже готов, и работа над следующими выпусками продолжается.