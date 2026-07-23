Самая добрая статистика в области: 10 первенцев и 3 многодетных мамы

Фото: ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»

В перинатальном центре Балаковской городской клинической больницы с 16 по 22 июля произошло настоящее чудо — на свет появились 20 новорождённых. За эту счастливую неделю акушеры и неонатологи приняли роды у 20 женщин, подарив миру 12 мальчиков и 8 девочек. Среди малышей — 10 первенцев, 4 вторых ребёнка, 3 третьих и 3 четвёртых. А три мамы впервые стали многодетными — это особая гордость и радость для всего медицинского коллектива.

Самый маленький герой весил 2950 граммов при росте 48 сантиметров, а самый крупный — 4290 граммов и 55 сантиметров роста! Все детки чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. География новорождённых оказалась обширной: 14 малышей останутся жить в Балакове, 5 отправятся в другие районы Саратовской области, а один счастливчик поедет аж в Мурманскую область.

Все дети уже зарегистрированы или будут зарегистрированы в отделах ЗАГС по месту жительства.