Детское поликлиническое отделение №3 закрывается на ремонт с 29 июля

Детское поликлиническое отделение №3 Саратовской городской детской клинической больницы (улица Тархова, 32, строение 3) с 29 июля закрывается на ремонт. Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. Приём детского населения будет организован в ДПО №4 по адресу: улица Лисина, 15.

Актуальное расписание врачей можно уточнить в контактном центре по телефону 99-69-69 или в регистратуре ДПО №4. Также расписание будет публиковаться в официальном канале больницы в мессенджере «МАХ» в разделе «Расписание». Часть ДПО №3 продолжит работать: «Кабинет оказания неотложной помощи» (по будням с 08:30 до 16:30) и бассейн.

Главный врач Ирана Мириева отметила: «Начавшийся ремонт — продолжение работы по комплексному обновлению отделения. Для нас это долгожданное событие, знаменующее переход на качественно новый стандарт оказания медицинской помощи маленьким пациентам».