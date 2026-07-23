В Лысогорском районе запечатлели необычно низкую радугу

Фото: Максим Червяков

22 июля жители Лысогорского района наблюдали необычно низкую радугу. Снимки были сделаны около 16:40. Метеоролог Максим Червяков объяснил, что положение радуги напрямую зависит от высоты Солнца. Чем выше Солнце, тем ниже располагается радуга. Угловой радиус первичной радуги составляет около 42°. Поэтому, когда Солнце поднимается примерно до этой высоты, вершина радуги оказывается почти у горизонта.

Фото: Максим Червяков

Если Солнце поднимется выше 42°, увидеть первичную радугу с ровной поверхности уже не получится. В момент съёмки Солнце находилось почти на критической высоте, поэтому радуга выглядела очень низкой. На закате, напротив, радуга поднимается в небо до 42°, а её дуга приобретает тёплые розовые и красноватые оттенки. Это связано с тем, что солнечный свет проходит через более толстый слой атмосферы.

На схеме показано, как меняется положение радуги в зависимости от высоты Солнца. Для наглядности Солнце и радуга изображены рядом, хотя в реальности они находятся в противоположных сторонах неба.