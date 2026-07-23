В Саратовской области подешевел бензин

По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 июля в Саратовской области зафиксировано снижение цен на автомобильный бензин.

Средняя стоимость литра АИ-92 уменьшилась на 24 копейки и составила 74,45 рубля. Бензин АИ-95 подешевел на 21 копейку — до 78,88 рублей за литр. Дизельное топливо потеряло 25 копеек, теперь его продают по 87,26 рублей за литр. Цена на АИ-98 осталась без изменений — 107,88 рубля за литр.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге стоимость бензина выросла на 0,4% и 0,2% соответственно.