В Ершове полицейские и народные дружинники провели акцию по безопасности

В Ершове сотрудники Госавтоинспекции и представители местной общественной организации «Народная дружина» провели совместное профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

Организаторы напомнили водителям основные правила: соблюдение скоростного режима, недопустимость управления в нетрезвом виде и обязательное использование детских удерживающих устройств. Также водителей призвали быть внимательными и не отвлекаться за рулём.

В ходе акции каждый участник получил информационную памятку с полезными рекомендациями. Профилактические мероприятия направлены на снижение аварийности и повышение культуры вождения.