Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 9:05

В Ершове полицейские и народные дружинники провели акцию по безопасности

Водителям напомнили о скоростном режиме и недопустимости пьянства за рулём
Источник:kp.ru

В Ершове сотрудники Госавтоинспекции и представители местной общественной организации «Народная дружина» провели совместное профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

Организаторы напомнили водителям основные правила: соблюдение скоростного режима, недопустимость управления в нетрезвом виде и обязательное использование детских удерживающих устройств. Также водителей призвали быть внимательными и не отвлекаться за рулём.

В ходе акции каждый участник получил информационную памятку с полезными рекомендациями. Профилактические мероприятия направлены на снижение аварийности и повышение культуры вождения.