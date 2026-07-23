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НовостиОбщество23 июля 2026 8:55

ГИБДД Саратова провела рейд по самокатчикам и велосипедистам

В Саратове самокатчики и велосипедисты нарушают ПДД на переходах
Источник:kp.ru

В Саратове сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по проверке соблюдения ПДД пользователями электросамокатов и велосипедистами. Самое частое нарушение — проезд по пешеходному переходу, не спешившись. Инспекторы отмечают, что как дети, так и взрослые игнорируют правила, подавая плохой пример. За такие нарушения предусмотрены штрафы, но главная цель рейдов — профилактика.

Инспекторы проводят разъяснительные беседы, вручают памятки и напоминают о необходимости спешиваться перед переходом. С начала года уже зафиксировано 2041 нарушение ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Безопасность на дорогах зависит от сознательности каждого участника движения.