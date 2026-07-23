Курьер мошенников забрал у пенсионера 2,5 млн рублей в Энгельсе

В Энгельсе полицейские задержали 18-летнего курьера мошенников, из-за действий которого 91-летний пенсионер лишился всех сбережений — 2,5 миллиона рублей и 1,5 тысячи долларов. В период с 5 по 9 июля на стационарный телефон пожилого мужчины позвонили неизвестные, представившись сотрудниками военной прокуратуры, и сообщили о необходимости задекларировать все имеющиеся средства. Доверчивый пенсионер собрал все накопления и передал их прибывшему курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали подозреваемого — ранее не судимого жителя Алтайского края. На допросе выяснилось, что молодой человек около недели незаконно работал на мошенников: его задачей было переводить похищенные средства через криптообменник в криптовалюту и отправлять на неустановленный счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант заключён под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.