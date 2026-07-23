Житель Ровенского района ударил знакомого отвёрткой из-за замечания

В Ровенском районе Саратовской области 28-летний местный житель подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В полицию обратился 20-летний потерпевший, который сообщил, что получил травмы от знакомого во время конфликта. Поводом для ссоры стал «душевный» разговор, в котором подозреваемый сделал замечание по поводу якобы грубого обращения молодого человека с супругой.

В ходе завязавшейся потасовки «заступник» использовал в качестве оружия отвертку и нанёс ею телесные повреждения оппоненту. Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции. Ранее мужчина не был судим, однако теперь ему грозит серьёзное наказание.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.