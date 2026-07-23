Петровские частушки вошли в реестр объектов нематериального культурного наследия Саратовской области

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Год единства народов России петровская музыкальная традиция получила официальный охранный статус. Уникальный фольклорный феномен — яруженские (Петровские) частушки — включен в региональный реестр объектов нематериального культурного наследия.

Запись была внесена в редкой для подобных списков номинации «Инструментальные жанры», где петровские частушки стали единственным представителем категории.

Традиция представляет собой самобытный наигрыш на саратовской гармошке с колокольчиками. Местные этнографы отмечают, что подобная мелодика и манера исполнения не встречаются ни в одном другом районе страны.

История сохранения этого наследия неразрывно связана с именем народного музыканта Сергея Леонидовича Алексеева. Навыки игры он перенял от отца — ветерана Великой Отечественной войны, который привез инструмент с фронта. Сергей Алексеев начал выступать еще в детстве, а в 2015 году вывел локальную традицию на всероссийский уровень, став участником популярной телепередачи «Играй, гармонь!». Сегодня преемственность сохраняется в поселке Пригородном, где искусство передается из поколения в поколение.

Подтверждением высокой культурной значимости района стала недавняя экспедиция Российской академии музыки имени Гнесиных. Впервые за полвека специалисты посетили шесть сел Петровского района, зафиксировав уникальные образцы песен и устные свидетельства носителей традиции. Собранные материалы будут систематизированы и лягут в основу архивных фондов.

Признание частушек объектом наследия позволит привлечь средства государственной поддержки для организации мастер-классов, выпуска методических пособий и проведения ежегодного районного фестиваля гармонистов.