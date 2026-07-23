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НовостиОбщество23 июля 2026 8:30

Саратовских участников «Зарница 2.0» встретили с почестями

Участников «Зарница 2.0» встретили в Саратове с плакатами
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове встретили команды, вернувшиеся с окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» из Оренбурга. Ребят ждали с плакатами и поздравлениями.

Напомним, по итогам соревнований в средней возрастной категории отряд «Воин Поволжья» занял второе место. Также команда получила первое место в отрядном состязании по тактической медицине. В специальной категории наш регион представлял отряд «Тайфун 2», который вошёл в десятку сильнейших команд.

Отряд «Воин Поволжья» представит Приволжский федеральный округ на всероссийском этапе игры в Волгоградской области.