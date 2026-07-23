Саратовских участников «Зарница 2.0» встретили с почестями

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В Саратове встретили команды, вернувшиеся с окружного этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» из Оренбурга. Ребят ждали с плакатами и поздравлениями.

Напомним, по итогам соревнований в средней возрастной категории отряд «Воин Поволжья» занял второе место. Также команда получила первое место в отрядном состязании по тактической медицине. В специальной категории наш регион представлял отряд «Тайфун 2», который вошёл в десятку сильнейших команд.

Отряд «Воин Поволжья» представит Приволжский федеральный округ на всероссийском этапе игры в Волгоградской области.