Промпроизводство в Саратовской области выросло на 2,4% за полгода

Фото: Роман Бусаргин

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о росте промышленного производства в Саратовской области на 2,4% по итогам первого полугодия 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшую динамику показали несколько ключевых отраслей. Так, производство одежды выросло на 65,5%, выпуск лекарственных средств и медицинских материалов — на 50,8%, а готовых металлических изделий — на 35%.

Также значительный рост зафиксирован в производстве кожи и изделий из кожи (+31,7%) и металлургическом производстве (+14,7%). Эти показатели свидетельствуют о развитии промышленного потенциала региона и эффективности мер поддержки предприятий.

Губернатор отметил положительную тенденцию и подчеркнул важность дальнейшего укрепления позиций области в промышленном секторе.