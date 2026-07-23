В Хвалынской больнице сделали рентген для музея икон

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В выставочном зале Хвалынского краеведческого музея открыта выставка «Хвалынск. Лето. Искусство», в основе которой — отреставрированные иконы и пленэрные этюды студентов Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова. С 27 июня по 22 июля в музее проходила летняя реставрационная практика студентов II курса факультета реставрации живописи под руководством преподавателей Александра Козьмина и Натальи Шаровой. Семь студентов провели комплекс работ по восстановлению икон: очистку поверхности, укрепление красочного слоя, тонировку утрат. Восстановлен исторический облик восьми произведений, ещё десять икон приведены в экспозиционное состояние.

Для подготовки реставрационных решений применялись академические методы: реставрационный совет, фотофиксация, исследования в ультрафиолете, микросъёмка и рентгенография. Рентгенографию икон выполнили специалисты Хвалынской районной больницы имени А.Г. Бржозовского. Две иконы после первичной реставрации будут переданы в институт для продолжения работ в условиях специализированной мастерской.

Второй раздел выставки представляет этюды и зарисовки, выполненные студентами во время пленэров в Хвалынске — холмы, волжские дали и меловые овраги. Раздел с результатами реставрации будет работать до 15 августа. Все отреставрированные произведения займут место в постоянной экспозиции музея и будут включены в каталог церковного искусства, готовящийся при поддержке гранта Президента РФ. Публикация каталога планируется до конца 2026 года.