За первое полугодие на детский телефон доверия поступило 16 тысяч звонков

В Саратовской области продолжает работу «Детский телефон доверия» — служба экстренной психологической помощи, действующая на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей в круглосуточном режиме. Главные принципы работы — анонимность, конфиденциальность и доступность для каждого, кто нуждается в поддержке. Опытные психологи и консультанты готовы не только оказать профессиональную помощь, но и проконсультировать по социально-правовым вопросам.

За первое полугодие 2026 года специалисты ответили на 16 тысяч звонков, из которых свыше 9,5 тысячи — это обращения от детей и подростков. Чаще всего ребята звонят с вопросами о сложных отношениях с родителями и сверстниками. Однако позвонить могут и взрослые — профессиональные консультанты всегда готовы выслушать и помочь в любой трудной ситуации.

Заместитель министра труда и социальной защиты Светлана Савочкина подчеркнула важность этой службы: «За первое полугодие 2026 года специалисты ответили на 16 тысяч звонков. Самыми частыми вопросами остаются отношения между детьми и взрослыми, а также со сверстниками. Обращаем внимание, что позвонить могут и взрослые — наши специалисты обязательно окажут профессиональную помощь». Напомним, номер телефона доверия: 8-800-2000-122 или короткий с мобильного – 124. Министерство труда и социальной защиты призывает всех, кто нуждается в поддержке, не оставаться наедине с проблемой.