Саратовцам рассказали, что делать при угрозе атаки беспилотников

В связи с угрозой применения беспилотных летательных аппаратов напоминаем порядок действий при их обнаружении.

Шаг 1. Оповестите экстренные службы Немедленно позвоните по единому номеру 112. Четко сообщите диспетчеру:

Шаг 2. Если вы находитесь на улице

Шаг 3. Если вы находитесь в помещении

Шаг 4. Информационная безопасность Воздержитесь от публикаций фото-, видеоматериалов и геолокаций с места обнаружения БПЛА в социальных сетях и мессенджерах. Эта информация помогает противнику корректировать огонь и планировать новые атаки.

Важно: Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам или неразорвавшимся частям беспилотника после его падения. В любой ситуации сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям официальных властей.