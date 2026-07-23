В Энгельсе откроется медиа-клуб «НейроКадр» для творческой молодежи

Фото: Минкультуры Саратовской области

На базе Дворца культуры «Восход» запускается новый образовательный проект для подростков от 14 лет — медиа-клуб «НейроКадр». Инициатива реализуется Министерством культуры Саратовской области и направлена на интеграцию современных цифровых технологий в творческую среду региона.

Ключевой особенностью проекта станет преподавательский состав. Программу будет вести Артём Поздняков — профессиональный актер кино, ИИ-специалист и популярный нейроблогер. Сочетание практического опыта работы в кинематографе и навыков использования искусственного интеллекта позволит участникам не просто освоить технические инструменты, но и научиться формировать уникальные образы, работать со зрелищными элементами и продвигать авторские идеи.

Образовательная программа клуба включает три профильных направления:

«Нейро-творчество»: работа с генеративными инструментами, создание видео, реставрация фотографий и визуальный дизайн.

«Кино-среда»: изучение основ режиссуры, съемки и монтажа. Практическим итогом модуля станет съемка собственного короткометражного ролика каждым участником.

«Медиа-старт»: курс по безопасному ведению блогов на отечественных платформах (VK, Rutube, MAX), разработка авторского голоса и визуального стиля страницы.

Проект ставит целью развитие креативности и навыков сторителлинга у подрастающего поколения. Медиа-клуб станет площадкой для экспериментов, где подростки смогут найти собственный творческий язык под руководством действующего профессионала индустрии.

Записаться в клуб и получить подробную информацию можно по телефону: 8 (845) 3-760-844.