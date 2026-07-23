Мобильный комплекс «Флюмам» провёл обследование жителей в саратовском селе Савкино

Фото: Минздрав Саратовской области

В Петровском районе мобильный медицинский комплекс «Флюмам» осуществил выездное обследование жителей села Савкино. Исследования провели 30 жителям села и близлежащих населённых пунктов. Современный цифровой маммограф и флюорограф, которые расположены на базе мобильного комплекса, обеспечивают высокоточную диагностику при минимальной лучевой нагрузке.

«Цифровые технологии позволяют оперативно проводить исследования с высокой точностью, что существенно сокращает время до постановки диагноза и повышает эффективность раннего выявления заболеваний. Работа мобильных комплексов является ключевым элементом стратегии по обеспечению доступности медицины для всех граждан независимо от места проживания», — отметила главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».