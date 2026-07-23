Жителей Саратовской области приглашают в Экспертный клуб «Профразвития» для наставничества молодежи

Фото: МинИнформ 64 Z

На Президентской платформе «Россия — страна возможностей» стартовал конкурсный отбор в Экспертный клуб проекта «Профразвитие». К участию приглашаются жители Саратовской области: преподаватели вузов и ссузов, тренеры неформального образования, лекторы и практикующие специалисты с опытом работы с молодежью.

Для попадания в пул экспертов кандидатам необходимо заполнить анкету на сайте платформы, приложить материалы, подтверждающие профессиональную экспертизу, и пройти онлайн-собеседование.

Успешно прошедшие отбор эксперты примут участие в очном образовательном модуле, который пройдет с 18 по 20 августа в Мастерской управления «Сенеж» в рамках Летней конференции «Профразвития». В течение трех дней участники разработают собственные образовательные продукты, обменяются лучшими практиками карьерного консультирования и пройдут подготовку к работе с молодежной аудиторией. «Наша задача — создать в регионе систему поддержки молодых специалистов, — отметил региональный координатор проекта (здесь можно вставить цитату представителя оргкомитета). — Эксперты клуба станут теми самыми проводниками, которые помогут ребятам найти свое место на рынке труда».

В течение года деятельность клуба будет сосредоточена на проведении карьерных консультаций, лекций, мастер-классов и образовательных интенсивов. Одной из ключевых площадок для этой работы станут «Центры новых возможностей», где наставники будут сопровождать молодежь на всех этапах построения карьеры.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта Президента РФ Владимира Путина «Молодежь и дети».