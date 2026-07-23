Саратовские археологи читают историю по черепкам и древним гвоздям на Увеке

Фото: Минкультуры Саратовской области

На южной окраине Саратова, там, где современные улицы поселка Укек упираются в высокий волжский берег, время течет иначе. Здесь, прямо под слоем сухой травы и чернозема, лежит золотоордынский город Укек, основанный еще в XIII веке. Уже 22-й год подряд здесь работает летняя археологическая экспедиция. Участники паблика «Проект Укек» приоткрыли завесу тайны над тем, как именно из обычного грунта рождается большая наука.

Процесс поиска древних артефактов далек от романтических киноштампов. Археолог редко находит сундук с золотом или идеально сохранившийся меч. Чаще всего его добыча выглядит прозаично: фрагмент керамики, почерневшая кость животного, стеклянная бусина или медная монета с арабской вязью.

«Археологическая находка — это не только красивая вещь из земли. Главное в ней — контекст, — делятся учёные. — Именно он помогает понять, к какому времени относится предмет и что он может рассказать о жизни средневекового Укека. Выбросьте горшок из его слоя — и он станет просто старым черепком».

Чтобы этот контекст сохранить, работа ведется ювелирно. Самые крупные предметы специалисты замечают непосредственно в срезе земли во время зачистки раскопа. Грунт, кажущийся пустым, пропускается через специальные сита. Так удается найти мельчайшие детали: бисер, рыболовные крючки, свинцовые пломбы и семена растений, которые расскажут ученым о рационе предков. Для точечного поиска металлических изделий используется техника. Однако прибор звенит не только на серебро, но и на любой современный мусор, поэтому каждый сигнал приходится проверять вручную. Каждая находка получает свой уникальный номер и трехмерный «адрес». С помощью точных приборов фиксируется квадрат раскопа, пласт (слой) глубиной буквально в несколько сантиметров и расстояние до соседних объектов. Без этой цифровой метки любая драгоценность теряет научную ценность.

Когда рабочий день заканчивается, начинается кабинетная часть экспедиции, которая занимает едва ли не больше времени, чем сами раскопки. Предметы аккуратно очищают от многовековой грязи мягкой щеткой, промывают, сушат в специальных условиях, описывают и вносят в цифровую базу данных. Керамику склеивают по частям, металл покрывают консервирующими составами, чтобы остановить коррозию.

Именно благодаря такому скрупулезному подходу история Укека перестает быть набором сухих дат. По расположению костей животных можно понять, где находилась ремесленная мастерская, а где — жилая усадьба. По составу глины в черепках — откуда купцы привозили посуду. А найденная при просеивании шелуха проса или косточка винограда дает точный ответ на вопрос, что выращивали на этих землях почти тысячу лет назад.

Сейчас сезон летних работ находится в активной фазе. Но уже совсем скоро прикоснуться к истории сможет любой желающий. При поддержке министерства культуры области с 4 по 6 сентября 2026 года на территории памятника состоится традиционный фестиваль археологии и реконструкции «Укек-2026».

Для гостей фестиваля ученые планируют открыть смотровую площадку над действующим раскопом, показать процесс промывки и сортировки находок, а также устроить выставку артефактов, поднятых из земли этим летом. Реконструкторы воссоздадут быт золотоордынского поселения: гости увидят работу гончаров и кузнецов, примерят доспехи воинов хана Берке и смогут пострелять из исторического лука. Это уникальная возможность увидеть живую науку в действии и понять, что Саратов стоит на фундаменте великой и пока еще не до конца прочитанной истории.