Какие выплаты повышают пенсию

При достижении определенного возраста назначается пенсия по старости. Если стаж больше 15 лет и ИПК больше 30 — страховая, если нет — социальная на 5 лет позже. Их размеры ежегодно индексируются.

В некоторых случаях размер пенсии увеличивается. Вот несколько примеров доплат для пенсионеров.

После исполнения 80 лет

Фиксированная выплата повышается в 2 раза. Размер доплаты в 2026 году — 9 584,69 .

При инвалидности I группы

Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости выплачивается в двойном размере. Дополнительно — 9 584,69 .

Доплата за иждивенцев к страховой пенсии

Пенсионеру с нетрудоспособными членами семьи на полном обеспечении. Размер — 1/3 фиксированной выплаты на каждого, но не более чем на трех.

Надбавка за северный стаж

Фиксированная выплата повышается пенсионерам с общим стажем не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, проработавшим:

больше 15 лет в районах Крайнего Севера — на 50%

больше 20 лет в приравненных местностях — на 30%

Надбавка за сельский стаж

Положена при таких условиях:

пенсионер не работает

живет в сельской местности

проработал больше 30 лет в сельском хозяйстве по профессиям из Постановления Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440.

Фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 25%. При переезде в город надбавка сохраняется.

Социальная доплата до прожиточного минимума (ПМ)

Для неработающих пенсионеров, чей доход от пенсии и социальных выплат меньше федерального или регионального ПМ для пенсионеров.

Размеры пенсий с учетом социальной доплаты в регионах

Выплаты некоторым категориям пенсионеров

Например:

надбавка на уход за нетрудоспособными

ежемесячная денежная выплата, например, людям с инвалидностью или пострадавшим от радиации

ежемесячная доплата к пенсии при наличии выслуги в гражданской авиации или в угольной промышленности

дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги

Как получить

Некоторые доплаты назначаются автоматически, часть — по заявлению с подтверждающими документами. Проверить назначенные социальные выплаты можно на Госуслугах.

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