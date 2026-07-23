Какие выплаты повышают пенсию

При достижении определенного возраста назначается пенсия по старости. Если стаж больше 15 лет и ИПК больше 30 — страховая, если нет — социальная на 5 лет позже. Их размеры ежегодно индексируются.
В некоторых случаях размер пенсии увеличивается. Вот несколько примеров доплат для пенсионеров.
После исполнения 80 лет
Фиксированная выплата повышается в 2 раза. Размер доплаты в 2026 году — 9 584,69 .
При инвалидности I группы
Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости выплачивается в двойном размере. Дополнительно — 9 584,69 .
Доплата за иждивенцев к страховой пенсии
Пенсионеру с нетрудоспособными членами семьи на полном обеспечении. Размер — 1/3 фиксированной выплаты на каждого, но не более чем на трех.
Надбавка за северный стаж
Фиксированная выплата повышается пенсионерам с общим стажем не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, проработавшим:
больше 15 лет в районах Крайнего Севера — на 50%
больше 20 лет в приравненных местностях — на 30%
Надбавка за сельский стаж
Положена при таких условиях:
пенсионер не работает
живет в сельской местности
проработал больше 30 лет в сельском хозяйстве по профессиям из Постановления Правительства РФ от 29.11.2018 № 1440.
Фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 25%. При переезде в город надбавка сохраняется.
Социальная доплата до прожиточного минимума (ПМ)
Для неработающих пенсионеров, чей доход от пенсии и социальных выплат меньше федерального или регионального ПМ для пенсионеров.
Размеры пенсий с учетом социальной доплаты в регионах
Выплаты некоторым категориям пенсионеров
Например:
надбавка на уход за нетрудоспособными
ежемесячная денежная выплата, например, людям с инвалидностью или пострадавшим от радиации
ежемесячная доплата к пенсии при наличии выслуги в гражданской авиации или в угольной промышленности
дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги
Как получить
Некоторые доплаты назначаются автоматически, часть — по заявлению с подтверждающими документами. Проверить назначенные социальные выплаты можно на Госуслугах.
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