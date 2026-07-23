В Энгельсе полицейские задержан курьер мошенников

В Энгельсе полицейские задержали курьера мошенников. Из-за действий молодого человека 91-летний пенсионер потерял все свои сбережения — 2,5 миллиона рублей и 1500 долларов.

В полиции 91-летний житель Энгельса рассказал правоохранителям, что в период с 5 по 9 июля ему на стационарный домашний телефон позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками военной прокуратуры, звонившие сообщили о необходимости задекларировать все имеющиеся денежные средства.

Доверчивый пенсионер, который хранил 2,5 миллиона рублей и 1500 долларов дома, собрал все свои накопления и передал их прибывшему курьеру.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний, ранее НЕ судимый житель Алтайского края. На допросе выяснилось, что молодой человек уже около недели незаконно работал на мошенников. Его задачей было переводить похищенные средства через криптообменник в криптовалюту и отправлять на неустановленный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.