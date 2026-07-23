Саратовцы приглашаются на Мусатовские встречи в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова

Фото: Минкультуры Саратовской области

Мусатовские встречи в музее-усадьбе В.Э. Борисова-Мусатова. Лекторий выходного дня

Под сенью В.Э. Борисова-Мусатова. Художница Елена Александрова – жена, муза

25 июля 15:00

Музей В.Э. Борисова-Мусатова. Вольская, 33

Ведущий: Платонова Елена Станиславовна

Купить билет: https://radmuseumart.tn-cloud.ru/event/04FF8F0E75312EDCEB2E70AE2632B5B096A6C200/2026-07-25

Героиней очередной лекции летнего лектория «Мусатовские встречи» станет Елена Владимировна Александрова (Борисова-Мусатова) – друг, муза, жена, которая, как никто другой, понимала и чувствовала душу одного из самых поэтичных и загадочных художников эпохи Серебряного века.

Виктор Борисов-Мусатов с большой теплотой относился к своей избраннице: «Я знаю, что вы цените мой талант и моё искусство. Я знаю, что ваши идеалы красоты совпадают с моими … Для меня нет мнения дороже вашего. Я счастливейший из людей, потому что схожусь в самом дорогом для меня с любимой женщиной…», – признается он в одном из писем к Елене Александровой. Сегодня ее имя малоизвестно как широкому кругу зрителей, так и специалистам.

Вниманию публики будет представлен увлекательный рассказ о жизни и творчестве Елены Владимировны Александровой и её роли в сохранении творческого наследия Виктора Борисова-Мусатова.