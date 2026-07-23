Житель Ровенского района подозревается в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью

В отдел полиции обратился 20-летний житель одного из сел Ровенского района. Гражданин пояснил, что получил телесные повреждения от знакомого. Поводом для конфликтной ситуации стал «душевный» разговор, в котором злоумышленник сделал замечание потерпевшему, который якобы слишком грубо обращается с женой. Во время завязавшейся потасовки заступник чужой жены, используя в качестве оружия отвертку, нанес оппоненту телесные повреждения.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска в территориальный отдел полиции был доставлен ранее не судимый 28-летний обидчик потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ. Подозреваемому может грозить до 5 лет лишения свободы.