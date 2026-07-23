Подведены итоги общественных обсуждений проекта Единого документа Саратова

Подведены итоги общественных обсуждений, проходивших с 22 июня по 22 июля этого года по проекту Единого документа города Саратова

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования города Саратова разработан «Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга.

Напомним, институт был определен по итогам конкурса, проводимого в рамках Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на выполнение научно-исследовательских работ по разработке Единого документа.

«По результатам проведенной итоговой комиссии подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений, официально опубликованное согласно действующему законодательству. Комиссия проходила в два дня, было рассмотрено больше 300 обращений, поступивших в комиссию от физических и юридических лиц, по каждому из которых дано обоснованное решение. Все учтенные предложения и замечания будут отражены в графической и текстовой частях проекта Единого документа до его размещения в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования. После размещения во ФГИСТП будет открыт доступ к согласованию Проекта со структурными министерствами Правительства области и Министерством экономического развития Российской Федерации. Срок прохождения процедуры согласования не более 30 дней», - пояснила главный архитектор области Анастасия Пузанова.