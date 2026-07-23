Балашов готовится к X Всероссийскому фестивалю «Театральное Прихопёрье»

С 16 по 23 сентября в Балашове пройдет юбилейный театральный форум, который на восемь дней превратит город в центр культурной жизни. Фестиваль «Театральное Прихопёрье» традиционно становится пространством диалога культур и творческого обмена. В 2026 году мероприятие приобретает особую значимость, так как проходит в Год единства народов России.

Зрителей ожидает насыщенный марафон с участием коллективов из десяти регионов страны. Среди специальных гостей заявлены Московский академический театр драмы имени В. Маяковского, Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой и театр-фестиваль «Балтийский дом». Конкурсную программу представят театры из Липецкой, Саратовской, Свердловской, Оренбургской, Пензенской и Тамбовской областей, а также Чувашии и Татарстана. Основу репертуара составят современные прочтения классических произведений.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова подчеркнула объединяющую роль искусства:

«Театр – это язык, который понятен без перевода. Для Саратовской области большая честь принимать коллективы со всей России и создавать пространство, где рождается живой диалог культур».

Директор Балашовского драматического театра Татьяна Чучкова отметила, что команда города стремится сделать фестиваль максимально гостеприимным и комфортным для всех участников. Юбилейный год станет поводом задать новый уровень качества и создать настоящий праздник театра.