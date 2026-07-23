Жительница Балашова насмерть забила соперницу

Собранные следственными органами СК России по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней женщине. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 15 марта 2026 года подсудимая, находясь в квартире жилого дома на улице Мельничная в городе Балашове, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности к общему знакомому, нанесла множественные удары руками по голове 45-летней женщине. От полученных повреждений потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.

Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.