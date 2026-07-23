Специалисты контакт-центра саратовского регоператора за полгода приняли свыше 55 тыс. звонков

Фото: Ситиматик

Специалисты контакт-центра Саратовского филиала компании «Ситиматик» подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Всего за это время было принято и обработано свыше 55 тыс. звонков, при этом наибольшее количество обращений поступило в феврале и марте, а наименьшее – в июне.

Подавляющее большинство звонков принято от собственников жилых помещений с вопросом о способах корректировки сведений в лицевых счетах и возможностях урегулирования задолженности за услугу по обращению с ТКО. Более трети от общего количества звонков поступило от юридических лиц, которые обращались за разъяснениями порядка заключения договора на коммунальную услугу, а также по вопросам погашения задолженности и предоставления рассрочек по платежам.

Кроме этого, поступали обращения с просьбой пояснить разграничение полномочий в сфере обращения с ТКО и зоны ответственности органов местного самоуправления, регоператора и собственников контейнерных площадок. Например, установка дополнительных емкостей для ТКО, благоустройство мест накопления, уборка прилегающих территорий и т.д.

Напомним, всех позвонивших в контакт-центр саратовского регоператора приветствует голосовой помощник «Ксюша». Автоматизированная система обеспечивает одновременную обработку значительного объема входящих вызовов. Это позволяет снизить время ожидания ответа специалиста, значительно повысить уровень обслуживания клиентов и минимизирует количество пропущенных звонков.

Обратиться в контакт-центр Саратовского филиала можно по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Специалисты разъяснят порядок заключения договоров на услугу по обращению с отходами, расскажут о работе региональной системы обращения с ТКО и действующих тарифах, а также ответят на множество других вопросов.